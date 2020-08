Tuttosport – Milan, la situazione di Calabria

Il Milan è alla ricerca di acquirenti per Davide Calabria. Molti club sono interessati a lui, ma ad oggi ai rossoneri non è pervenuta alcuna offerta

Il Milan ha iniziato col botto questa sessione di calciomercato mettendo a punto due acquisti: Kalulu dal Lione ed Emil Roback dall’Hammarby. Il primo è un terzino destro e non ancora meritevole di una maglia da titolare, mentre il secondo andrà a rinforzare la Primavera rossonera neopromossa in A.

La corsia di destra è il primo problema che il Milan vorrebbe risolvere. La dirigenza rossonera però, prima di mettersi al lavoro per ulteriori rinforzi per quella fascia ha un disperato bisogno di vendere. In tal senso, uno tra Andrea Conti e Davide Calabria dovrebbero salutare. L’ultimo garantirebbe una plusvalenza per il club meneghino e dunque sarebbe il più certo a lasciare Milano.

Essendo cresciuto nel vivaio rossonero, qualsiasi cifra sarà pagata per lui varrà, in bilancio, come plusvalenza.

Dopo gli ultimi accostamenti a club come Torino, Bologna, Betis e Siviglia ecco la verità. Il Milan ad oggi non ha ancora ricevuto alcuna offerta per il terzino prodotto della cantera rossonera. Come scrive Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi attende che le pretendenti si facciano avanti con la speranza di dar vita a una vera e propria asta di mercato.

Di Antonio Ferrantino

