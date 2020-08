Sky – Milan, accordo con Rebic. Nuova offerta per Milenkovic

Il Milan trova l’intesa economica con Rebic e non molla la presa su Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina. Nella trattativa potrebbe rientrare il cartellino di Lucas Paqueta

Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport 24, il Milan avrebbe trovato un accordo economico con Ante Rebic. Il giocatore, in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte, è esploso sotto la guida di mister Pioli e la dirigenza rossonera si è cautelata trovando un’intesa con il giocatore croato per l’ingaggio in vista delle prossime stagioni. Adesso il Milan tratta col club tedesco per il suo riscatto.

Milan, pressing per Milenkovic

Sempre secondo l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il Milan ha presentato una nuova offerta alla Fiorentina per assicurarsi le prestazioni dell’eccellente difensore serbo, Nikola Milenkovic.

Il club meneghino, in seguito all’involuzione di Lucas Paqueta, ha deciso di inserire nella trattativa il cartellino del trequartista brasiliano. Il patron Viola, Rocco Commisso, rifiuta l’inserimento di giocatori nella trattativa e continua a chiedere 40 milioni di euro per Milenkovic. Il difensore serbo ha un contratto in scadenza tra due anni e non desidera rinnovare con la Fiorentina. Se i Viola non vogliono perderlo a zero devono abbassare le pretese e cederlo al Milan.

Di Antonio Ferrantino

