Dall’Inghilterra – Milan, interesse per Alfredo Morelos

Il Milan ha un obiettivo chiaro: trovare un vice Ibrahimovic. Secondo rumors provenienti dall’Inghilterra, i rossoneri avrebbero messo nel mirino un obiettivo del Bologna; Alfredo Morelos

La Serie A va in vacanza ma la dirigenza rossonera no. Dopo aver acquistato Kalulu dal Lione ed Emil Roback dall’Hammarby, il Milan sembra aver messo nel mirino l’attaccante da doppia cifra che farà da vice Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato dal noto giornale inglese, Football Insider, i rossoneri avrebbero contattato la dirigenza dei Rangers perché interessati ad Alfredo Morelos.

Sull’attaccante è forte la concorrenza di Bologna, Inter e Lazio. Il motivo di tanto interesse per questo giocatore è il seguente. Morelos, noto come “El Bufalo“, è un bomber puro sangue. Nell’ultima edizione del campionato scozzese ha totalizzato un bottino di tutto rispetto: 29 reti e 10 assist in 41 presenze.

Alfredo Morelos, chi è: biografia e caratteristiche

Alfredo Morelos, soprannominato El Bufalo, è nato a Cerete il 21 giugno 1996. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Independiente Medellín, fa il suo esordio in prima squadra il 14 settembre 2014, nella partita persa per 0-1 sul campo dell’Atlético Nacional.

Il 5 febbraio 2016 passa in prestito ai finlandesi dell’HJK Helsinki, con cui colleziona 37 presenze e 26 gol tra campionato e coppe; il 4 gennaio 2017 viene riscattato per circa 500 mila euro.

Il 19 giugno 2017 viene acquistato dagli scozzesi dei Rangers per circa un milione di euro. Conclude la sua prima stagione in Scozia realizzando 18 reti in 43 partite tra campionato e coppe.

Alfredo Morelos, ha cattiveria e fiuto del gol come si può evincere dai numeri della sua ultima stagione: 29 reti e 10 assist in 41 presenze. Nonostante il lockdown per ora il club scozzese non scende sotto i 20 milioni di euro di richiesta.

Di Antonio Ferrantino

