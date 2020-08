Kalulu pronto per il Milan: “Grazie Lione, ora una nuova sfida”

Pierre Kalulu non vede l’ora di giocare con la maglia del Milan, anche se probabilmente all’inizio sarà quella della Primavera. Intanto saluta il Lione.

Pierre Kalulu è il primo nuovo acquisto del Milan per la stagione 2020/2021. Un’operazione a parametro zero, dato che il terzino destro francese aveva un contratto in scadenza con il Lione.

Dovrebbe giocare inizialmente con la Primavera, ma è probabile che lo vedremo più volte allenarsi con la Prima Squadra. Il calciatore classe 2000 ha mostrato un buon potenziale in Francia, anche se non ha mai esordito nel Lione dei “grandi” perché nel suo ruolo c’erano già altri giocatori.

Ora Kalulu spera di farsi spazio nel Milan, anche se servirà del tempo. Intanto sul suo profilo ufficiale Instagram ha voluto salutare il suo ex club, che lo ha fatto crescere in questi anni: «Il Lione rimane la mia città in cui sono cresciuto, il club in cui mi sono evoluto come uomo e e calciatore. Pertanto questa decisione è stata lunga e difficilissima da prendere, ma è stata comunque valutata con attenzione. Ringrazio i miei vari allenatori, educatori, compagni di squadra e volontari della società perché se sono qui è dovuto al mio lavoro ma grazie anche a loro. E questo è l’inizio di una nuova vita, una nuova sfida».