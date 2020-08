Calciomercato Milan, sfuma Willian | Ora è ufficiale

Willian è un nuovo calciatore dell’Arsenal. Il brasiliano resta a Londra, poco fa l’annuncio sui social. Le ultime news di Calciomercato.

Willian è stato più volte accostato al Milan nel corso di questi ultimi mesi. In scadenza di contratto con il Chelsea, il brasiliano non ha rinnovato, quindi si è liberato a parametro zero. In queste ore è diventato ufficiale il passaggio all’Arsenal. Resta quindi in Inghilterra e a Londra, dove ha giocato per tanti anni con i Blues.

Era praticamente un veterano della squadra di Frank Lampard, ma non si è arrivati ad un accordo per il rinnovo. La società di Roman Abramovich sta ringiovanendo la rosa per aprire un nuovo corso: Timo Werner è stato il primo grande acquisto, e sembra vicino anche Kai Havertz. Willian non rientrava più nel progetto e quindi è andato via.

Passa all‘Arsenal proprio come ha fatto un anno fa il difensore David Luiz. Probabilmente i tifosi del Chelsea non la prenderanno bene.

