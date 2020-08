Sportmediaset – Rinnovo Ibrahimovic, è allarme: Raiola spara alto

Allarme per il rinnovo di Ibrahimovic secondo Sportmediaset. Troppo alte le richieste di Mino Raiola, Maldini e Massara sorpresi. I dettagli.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ci sarebbe una frenata per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. La causa è la richiesta economica di Mino Raiola che avrebbe colto di sorpresa il Milan: 15 milioni lordi. I rossoneri erano convinti di poter chiudere la questione a 5 milioni più bonus, per un totale di circa 12 milioni lordi. Invece sembra che il calciatore, di comune accordo con il suo procuratore, voglia di più.

Ibrahimovic al momento è in vacanza in Sardegna, qualsiasi tipo di discorso è rinviato a dopo Ferragosto. Riflessioni in corso quindi in casa Milan, che non si aspettavano questo tipo di contro proposta da parte di Raiola. Che, come sempre, si dimostra un osso duro in quanto a trattative. E occhio che adesso potrebbero complicarsi anche i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli.

