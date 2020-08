Calciomercato Milan, rifiutato il rinnovo | Colpo più vicino

Milenkovic ha rifiutato la proposta di rinnovo della Fiorentina e apre all’addio. Il Milan è fortemente interessato, le ultime news di Calciomercato.

Il Milan non ha smesso di pensare a Nikola Milenkovic per rinforzare la difesa. Stefano Pioli lo ha allenato alla Fiorentina, conosce le sue qualità ed è per questo che insiste per averlo in rossonero. Non è facile, perché le richieste della Fiorentina sono molto alte, ma c’è uno spiraglio.

Come riportato da Sky Sport, il difensore serbo ha fatto sapere ai viola di non voler rinnovare il contratto. Questo significa che potrebbe ascoltare tutte le offerte ed eventualmente fare pressione sul suo club per andar via. Comunque il contratto in essere è di ancora due anni, quindi Joe Barone e Daniele Pradè possono opporsi a forti sconti, ma la volontà del calciatore, si sa, incide molto.

Milenkovic al Milan, Paquetà la chiave

La richiesta della Fiorentina, stando alle ultime indiscrezioni, è di circa 40 milioni. Una cifra alta, troppo alta per le casse del Milan. Che punterà ad abbassarla, ma è un colpo di Calciomercato molto difficile. I rossoneri sperano ancora di poter inserire nella trattativa la carta Lucas Paquetà: il brasiliano ha deluso su tutta la linea, alla Fiorentina piace ed è per questo che Paolo Maldini ci proverà ancora.

Il problema è che Commisso, se proprio deve cederlo, preferisce solo cash. Ed è questo l’ostacolo che il Milan dovrà superare se deciderà di affondare il colpo. Il rifiuto del rinnovo da parte di Milenkovic è un buon segnale, ma non basta. Ricordiamo che sul calciatore ci sono anche altri club: in Italia c’è l’Inter, ma anche all’estero ci sono estimatori.

