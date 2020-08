Seedorf ricorda l’esordio col Milan: “Incredibile quanto successo poi”

Clarence Seedorf ha debuttato ufficialmente con il Milan 14 agosto 2002 e ha voluto scrivere un post su tale ricorrenza importante della sua carriera.

Oggi Clarence Seedorf ha voluto dedicare un post al suo esordio con la maglia del Milan, avvenuto 18 anni fa. Il debutto ufficiale avvenne nel preliminare di Champions League contro lo Slovan Liberec.

Queste le parole dell’ex centrocampista rossonero: «18 anni fa ho fatto il mio debutto con la maglia del Milan contro lo Slovac Liberec. Da quel momento, tutto ciò che è venuto dopo è stato incredibile e indimenticabile. Sono grato per l’affetto che ricevo ogni giorno dai tifosi rossoneri: mi rende orgoglioso per quello che abbiamo conquistato assieme».

Il Milan fece una grande operazione di mercato scambiando Francesco Coco con Seedorf. Il terzino sinistro passato all’Inter non ha avuto un proseguimento di carriera particolarmente felice, invece l’olandese ha vinto praticamente tutti i trofei in rossonero: 2 Scudetti, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 2 Supercoppe Italiane, un Mondiale per Club e una Coppa Italia. In totale 432 presenze e 62 reti per Clarence.