Bonaventura potrebbe giocare la Champions League | Si muove Raiola

Bonaventura è stato offerto anche alla Lazio. Il centrocampista, che non ha rinnovato con il Milan, ha ricevuto varie offerte dalla Serie A.

Giacomo Bonaventura non ha rinnovato il suo contratto con il Milan. Un addio sofferto, per lui e per tutti i tifosi, che lo hanno ammirato e amato nel corso di questi anni. Adesso si sta prendendo del tempo per decidere cosa fare. Le offerte, inevitabilmente, non mancano.

La più importante, almeno dal punto di vista economico, è quella del Benevento. Inzaghi lo vorrebbe di nuovo con sé, dopo aver condiviso con lui un anno al Milan (il primo della sua carriera rossonera). Jack non ha ancora dato una risposta perché nel frattempo attende anche altre proposte. E non mancano.

L’Hellas Verona è un’altra possibile destinazione per lui, ma nelle ultime ore pare sia stato proposto anche alla Lazio. Potrebbe essere questa la soluzione ideale: i biancocelesti sono una squadra forte e soprattutto giocheranno la prossima Champions League. Insomma, un’occasione da prendere al volo, se confermata.

