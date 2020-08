Calciomercato Milan, Miranchuk in Serie A | Affondo decisivo

Miranchuk, obiettivo del Milan, sembra più vicino all’Atalanta. Lunedì giornata chiave per la trattativa. Le ultime news di Calciomercato.

Aleksey Miranchuk è uno dei tanti nomi accostati al Milan in questi ultimi mesi. Centrocampista offensiva del Lokomotiv Mosca, si è messo in luce anche in Champions League, con una doppietta tra l’altro alla Juventus. In scadenza di contratto a giugno 2021, rappresenta una buona occasione di Calciomercato.

Il Milan ci ha provato: l’idea era di inserire Diego Laxalt nella trattativa, ma poi c’è stata una brusca frenata. L’Atalanta quindi si è inserita nella questione e adesso sembra in vantaggio per l’acquisto di questo talento russo. Come scrive Sportmediaset, lunedì è una giornata importante.

Miranchuk, l’Atalanta vuole chiudere

Ci sarà infatti un incontro fra l’Atalanta e il calciatore. Con la Lokomotiv potrebbe chiudersi con una cifra vicina ai 15 milioni di euro, cifra accessibile anche grazie alla sua situazione contrattuale. Gli orobici vorrebbero chiudere la questione per evitare ritorni di fiamma di Milan e Juventus, ma adesso è spuntato fuori anche il caso Hateboer.

In un’intervista rilasciata nelle ultime ore, infatti, l’esterno avrebbe annunciato di voler cambiare aria. Ma si tratta di un calciatore importante per Gasperini ed è probabile che la società farà qualcosa per blindarlo.

