Dalla Spagna: accordo Milan-Tottenham per Aurier, le cifre

In Spagna sono convinti che Milan e Tottenham siano a un passo dall’intesa per Serge Aurier, terzino destro che piace molto alla dirigenza rossonera.

Il Milan punta fortemente su Serge Aurier per il ruolo di terzino destro. Il 27enne ivoriano è ritenuto il profilo adatto per esperienza e caratteristiche.

Secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, il club rossonero e il Tottenham sarebbero vicini a un accordo. Gli Spurs avevano fissato il prezzo a 20 milioni di euro, ma sembra che si possa chiudere a 15 milioni più bonus. Le firme, scrivono in Spagna, possono arrivare a breve.

Adesso si attendono conferme anche in Italia sul buon esito di questa trattativa. Per Aurier gli ostacoli economici non sono pochi. Oltre al prezzo del cartellino, va considerato l’ingaggio.

L’ex terzino del PSG a Londra percepisce uno stipendio da circa 4 milioni netti a stagione. Un po’ alto per il bilancio del Milan. Da capire a che cifra verrà trovato un accordo, eventualmente. Se le cose stanno come scrivono in Spagna, a breve scopriremo tutti i dettagli del nuovo contratto di Aurier.

