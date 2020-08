Barcellona, clamoroso dalla Spagna: “Messi vuole andarsene”

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, Messi avrebbe comunicato al Barcellona la decisione di andar via. Le ultime news dalla Spagna.

Un momento molto difficile in casa Barcellona dopo l’incredibile disfatta contro il Bayern Monaco per 8-2. Nei piani alti del club si lavora alla rivoluzione, a partire dall’allenatore: il destino di Quique Setien è segnato, ma non solo. Potrebbero esserci cambi anche in società e, ovviamente, in campo.

I tifosi tremano perché anche Lionel Messi starebbe riflettendo sul suo futuro. I quotidiani spagnoli non parlano d’altro, e anche Marcelo Bechler, il giornalista che anticipò l’addio di Neymar nel 2017, è uscito allo scoperto.

Messi via dal Barcellona? Ipotesi concreta

“Messi ha parlato con la dirigenza e ha già comunicato l’intenzione di andarsene“, le parole del collega.

Sarebbe davvero qualcosa di clamoroso. Messi non si è mai mosso dal Barcellona ed è molto legato a club e città. La situazione però è molto complicata: da anni il Barça non riesce più a vincere in Europa, e quest’anno ha perso anche la Liga in malo modo.

Ecco perché l’asso argentino starebbe prendendo in considerazione l’idea di andare via. Ma dove potrebbe andare?

Il Manchester City di Pep Guardiola è sicuramente in cima alla lista, ma anche l’Inter sogna il grande colpo. Non si è parlato d’altro nelle ultime settimane, soprattutto dopo “l’apparizione” della sagoma di Messi sul Duomo.

Molte fonti insistono sulla fattibilità dell’affare, ma stiamo parlando di cifre davvero molto alte. Più abbordabili sicuramente per il City, che ha bisogno di dare una scossa all’ambiente per provare a dire la propria in Champions (anche i Citizens sono usciti ai quarti per mano del Lione).

DALLA SPAGNA: DIEGO COSTA GIOCHERA’ A MILANO