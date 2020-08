Calciomercato, futuro Bakayoko: non solo Milan

Tiemoué Bakayoko ha dato priorità al Milan ma i rossoneri non sono l’unica squadra sulle sue tracce. Ecco chi vuole il centrocampista francese

La voglia di Milan di Tiemoué Bakayoko è davvero tanta ma ad oggi l’intesa tra il club rossonero e il Chelsea, proprietario del cartellino del calciatore, non è stata ancora trovata. In questi giorni le voci attorno alle cifre di un possibile accordo sono continuate a susseguirsi: fare previsioni resta davvero complicato ma la sensazione è che ci vorrà ancora del tempo per arrivare alla fumata bianca.

Come detto il centrocampista è desideroso di far ritorno a Milano. Se la volontà di Bakayoko non dovesse essere accontentata sarà comunque addio al Chelsea. Il calciatore, infatti, non rientra nei piani del club londinese: senza Milan il futuro dell’ex Monaco potrebbe così essere in Premier League. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ ci sono delle sirene inglesi per il giocatore francese.

