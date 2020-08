Rodriguez-Torino, attesa per le visite mediche. Giampaolo vuole Biglia

Le ultime sul trasferimento di Rodriguez al Milan, attesa per le visite mediche. Intanto il Torino punta anche Biglia.

Il Milan si libera di Ricardo Rodriguez. I rossoneri hanno trovato l’accordo per la cessione del terzino svizzero: 3 milioni nelle casse dei rossoneri. Un buon incasso visto che il calciatore era in scadenza fra un anno e aveva uno stipendio importante.

Stando alle ultime indiscrezioni di Calciomercato, entro le prossime 48 ore farà le visite mediche. Lo ha voluto fortemente Marco Giampaolo, scelto da Urbano Cairo come nuovo allenatore del Toro. E adesso il tecnico ha un altro obiettivo, anche lui proveniente dal Milan.

Si tratta di Lucas Biglia, libero a parametro zero dopo la scadenza di contratto coi rossoneri. Secondo Tuttosport, Cairo avrebbe offerto al metronomo argentino un anno di contratto più opzione per il secondo, in base alle presenze raggiunte. L’ex rossonero si è preso del tempo per decidere.

