Milan, Rebic convocato dalla Croazia

Ante Rebic sarà impegnato il 5 e l’8 settembre con la Croazia. Il calciatore del Milan è nella lista dei convocati che prenderà parte alle sfide di Nations League

La Croazia – attraverso i propri canali ufficiali – ha reso noti i convocati in vista dei match contro Francia e Portogallo, valevoli per la Nations League.

Per le sfide, in programma il 5 e l’8 settembre, il ct Zlatko Dalic ha chiamato anche il calciatore del Milan, Ante Rebic. Ricordiamo che il 17 i rossoneri giocheranno i preliminari di Europa League, con l’attaccante chiamato a scontare il primo turno di squalifica.

📝⬇️ The Croatia squad list for the September UNL matches is out now

Just 2️⃣ weeks left until the Vatreni are finally back in action and we are EXCITED 🥳🇭🇷 pic.twitter.com/ymnlNaRlao

— HNS (@HNS_CFF) August 17, 2020