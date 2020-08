Calciomercato Milan, ecco il vice Donnarumma

Il Milan è alla prese con la situazione portieri. Con la permanenza di Gianluigi Donnarumma, Reina farà nuovamente le valigie. Ecco chi potrebbe essere il secondo in casa rossonera

Non decolla il calciomercato del Milan. I rossoneri a 7 giorni dall’inizio della stagione non hanno ancora trovato l’accordo per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic ma ci sono anche altre situazione da sistemare come quella legata ai portieri.

Gigio Donnarumma – salvo clamoroso colpi di scena – rimarrà in rossonero, anche se ancora il rinnovo non è arrivato. Con la permanenza del classe 1999 il futuro di Pepe Reina, tornato a Milano dopo il prestito all’Aston Villa, appare segnato.

Lo spagnolo ex Napoli vuole giocare e potrebbe farlo ancora nel club inglese o nel suo paese. Reina, infatti, è un’idea anche del Valencia.

Il Milan ha dunque bisogno di un secondo: Sky Sport conferma che potrebbe riaccendersi la pista Begovic. Il portiere, arrivato a gennaio per sostituire lo spagnolo, non ha sfigurato quando chiamato in causa e potrebbe dunque essere richiamato alla base.

