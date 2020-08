Sky – Rinnovo Ibrahimovic-Milan | Schiarita entro 2-3 giorni

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic vogliono dirsi sì al più presto, ma restano alcuni aspetti del rinnovo di contratto da stabilire. Ecco le ultime notizie oggi.

Prosegue la trattativa tra il Milan e Mino Raiola per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. L’accordo totale non c’è ancora, ma le parti vogliono raggiungerlo.

Secondo quanto spiegato dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, si stanno cercando di limare la distanza economica non ampia che esiste tra domanda e offerta. Nei prossimi 2-3 giorni potrebbe arrivare una schiarita definitiva.

Sia il Milan che Ibrahimovic vogliono trovare un’intesa per proseguire insieme. La sensazione è che si arriverà a un accordo prima del raduno di Milanello, fissato per il 24 agosto. Si spera che in questi giorni possa giungere l’accelerata definitiva.

