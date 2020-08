Tuttosport – Ibrahimovic, niente allarmismi: l’attaccante vuole creare aspettative

Dal Milan non filtrano allarmismi sul rinnovo di Ibrahimovic. C’è la sensazione che il calciatore voglia creare aspettative sulla sua risposta.

La distanza fra il Milan e Ibrahimovic sulla cifra del rinnovo c’è e resta un piccolo ostacolo. Elliott non andrà oltre i 6 milioni offerti (5 di parte fissa più ricchi bonus), mentre Raiola da Montecarlo chiede 7,5 milioni.

La settimana decisiva è iniziata: lunedì prossimo il Milan si ritroverà a Milanello per preparare il prossimo anno, e Pioli vuole farlo con Ibra fin dal primo giorno. Ecco perché Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di chiudere la questione entro venerdì o sabato.

Non sarà facile perché, come detto, la distanza fra domanda e offerta resta. E dalla risposta di Zlatan dipendono praticamente tutte le mosse del Diavolo, soprattutto in entrata e per quanto riguarda l’attacco.

Rinnovo Ibrahimovic, settimana chiave

Stando a quanto scrive oggi Tuttosport, da Casa Milan non filtrano particolari allarmismi. C’è la convinzione generale che Ibrahimovic voglia creare aspettative in merito alla sua risposta, come ha praticamente sempre fatto negli ultimi anni quando si è parlato di suoi spostamenti.

Una sorta di preparazione mediatica, da alimentare ovviamente sui suoi social, da sempre il suo strumento preferito per creare perplessità e dubbi sulle sue intenzioni.

Nonostante questo, comunque, ribadiamo ancora una volta, la distanza c’è. Ibrahimovic dovrà fare un passo in contro al Milan, mentre d’altra parte i rossoneri ritengono di essersi spinti fino al limite pur di trattenerlo.

ROSSONERI LUX, PERDITE PER UN MILIARDO: COME STANNO LE COSE