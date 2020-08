Calciomercato, Galliani punta Daniel Maldini | Il Milan ha deciso

Il Monza di Berlusconi ha avanzato un’offerta per Daniel Maldini nelle scorse settimane. La risposta della dirigenza rossonera

Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, due leggende del Milan, vuole continuare a vestire la maglia rossonera. Sotto la guida dell’immenso Zlatan Ibrahimovic, il piccolo Maldini sta studiando il modo migliore per cercare di ripetere la storia della sua famiglia: vincere e affermarsi con il Milan.

La dirigenza non apre a nessuna cessione in prestito per lui, questo almeno per il momento perché su di lui sono piombati club di A e B, tra cui il Monza di Berlusconi.

Monza, tentativo di Galliani per Daniel Maldini

Il Monza di Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, nelle scorse settimane ha effettuato un tentativo per Daniel Maldini. Il classe 2001 ha talento e Stefano Pioli lo vorrebbe avere in rosa almeno fino a gennaio, da qui la scelta della dirigenza rossonera di rispedire al mittente l’offerta.

