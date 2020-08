Calciomercato Milan, scambio Milenkovic-Paquetà: le ultime news

Il Milan si allontana sempre più da Milenkovic. I rossoneri avevano proposto lo scambio con Lucas Paquetà, ma i viola sono poco convinti dell’affare.

Nikola Milenkovic è il primo obiettivo del Milan per rinforzare la difesa. Il serbo è stato scelto da Pioli soprattutto per la sua capacità di impostare, ma anche per le sua abilità in zona gol. Il club rossonero aveva proposto alla Fiorentina uno scambio con Lucas Paquetà, autore di una stagione deludente, ma la trattativa non sembra decollare.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, i viola avrebbero bloccato i dialoghi poiché preferirebbero monetizzare dalla cessione del difensore e non gradirebbero il centrocampista brasiliano, perlomeno non nella trattativa per Milenkovic.

Al momento si vive una fase di stallo ed è necessaria una contromossa del Milan per sbloccare la trattativa, magari investendo una cifra monetaria per convincere la Fiorentina. Il club gigliato continua a chiedere più di 30 milioni di euro.

