Nuovo stadio Milan: Populous o Sportium? Decisione vicina

Milan e Inter a breve decideranno se far realizzare il progetto stadio a Populous o a Manica, i due studi in gara che hanno presentato da tempo i disegni.

Il Milan e l’Inter sono impegnate nella realizzazione del progetto stadio, considerando fondamentale per la crescita futura dei club. Ma anche la città di Milano ne beneficerà.

In questi mesi le trattative con il Comune sono state positive. Dopo alcuni iniziali scontri e differenze di vedute, via via le parti si sono sempre più avvicinate. Sono stati raggiunti degli accordi su alcuni punti cruciali, ad esempio l’indice di edificabilità commerciale.

Per poter esultare, però, mancano ancora dei passaggi. Serve il via libera del Consiglio Comunale. L’iter politico e burocratico può richiedere diversi mesi e il via libera definitivo potrebbe giungere nella prossima primavera.

Nel frattempo Milan e Inter dovranno scegliere a quale studio affidare il progetto stadio. In gara ci sono Populous con la “Cattedrale” e Sportium con i “Due Anelli”. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, una decisione definitiva dovrebbe essere presa entro l’inizio di settembre.

Quindi toccherà attendere ancora poco per capire come potrà essere il futuro stadio di Milan e Inter, ma anche in generale l’area di San Siro. Infatti, in ballo non c’è solamente l’impianto sportivo ma una riqualificazione di quella zona. Ci saranno nuovi spazi commerciali e anche spazi verdi, con varie attività dedicate ai cittadini.

