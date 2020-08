Cagliari, tre giocatori positivi al Covid: salta il ritiro

Tre giocatori del Cagliari sono risultati positivi al Coronavirus. La società ha deciso di non iniziare il ritiro previsto per domani.

Il Cagliari ha reso noto che tre giocatori, oltre al bulgaro Kirill Despodov sono risultati positivi al Coronavirus. Non sono ancora ufficiali i nomi, ma il club sardo ha deciso di annullare il ritiro previsto per domani ad Aritzo. I tre calciatori positivi sarebbero al momento asintomatici e in isolamento. Tra lunedì e ieri nel centro sportivo di Assemini sono stati effettuati dei tamponi che hanno evidenziato i contagi. In serata il Cagliari dovrebbe pubblicare una comunicazione ufficiale.

