Gazzetta – Bakayoko-Milan, accordo! Si tratta col Chelsea

Bakayoko vuole il Milan e la società meneghina vuole lui. L’intesa economica tra giocatore e club è stata trovata, l’unico problema resta il Chelsea

Il calciomercato del Milan continua a scaldare le pagine dei giornali. Dopo Ibrahimovic, che non ha ancora trovato l’intesa economica per rinnovare col Milan, spunta Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista francese, che ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2018/19, è il candidato perfetto per mister Pioli.

L’accordo economico tra società e giocatore è stato trovato, mentre manca l’intesa con la società. Tiemoue Bakayoko pur di vestire di nuovo la maglia rossonera ha deciso di ridursi l’ingaggio a 3 milioni. Il nodo da sciogliere resta quello con il Chelsea. I Blues sono favorevoli alla cessione con prestito oneroso, ma vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto a 25 milioni di euro. Per il Milan questa somma è eccessiva, ma la trattativa prosegue e si potrebbe chiudere nei prossimi giorni.

