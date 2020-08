Calciomercato Milan, futuro Florentino: Benfica allo scoperto

Parla Tiago Pinto, Direttore generale del Benfica. Le dichiarazioni del dirigente in merito al futuro di Florentino Luis, centrocampista che piace al Milan

Niente Milan per Florentino Luis, almeno questa estate. Il Direttore generale del Benfica, Tiago Pinto, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha così parlato del futuro del centrocampista che tanto piace ai rossoneri, ormai da parecchio tempo: “Florentino è un giovane con potenziale e qualità, credo che continuerà a giocare al Benfica. Andrà al Milan quest’estate? Non credo”.

Si assottigliano dunque le possibilità di vedere in Italia il calciatore classe 1999, finito sul taccuino del Milan e individuato come uno dei profili idonei per rafforzare la mediana.

Con Florentino che si allontana, sembra dunque spianarsi la strada che porta a Bakayoko, per il quale serve solo l’accordo con il Chelsea, che contrariamente al Benfica vuole cedere il suo giocatore.

