Abdulkadir Omur, chi è il turco finito nel mirino del Milan

Chi è Abdulkadir Omur, calciatore, che secondo i media turchi sarebbe finito nel mirino del Milan. Il giocatore classe 1999 è in forza al Trabzonspor

Dalla Turchia giunge notizia – come vi abbiamo raccontato – dell’interessamento da parte del Milan per Abdulkadir Omur. Per il calciatore in forza al Trabzonspor i rossoneri avrebbero presentato un’offerta da 20 milioni di euro. Offerta che difficilmente , però, verrà accettata. Il club di Trebisonda, infatti, ha già rispedito al mittente la proposta da 23 milioni del Benfica. Nei prossimi giorni capiremo se la notizia avrà un seguito e se il Milan avrà intenzione di rilanciare, presentando un’offerta più alta. Nel frattempo proviamo a scoprire chi è Abdulkadir Omur.

Abdulkadir Omur, biografia e caratteristiche

Abdülkadir Ömür è nato a Trebisonda il 25 giugno del 1999. Fino ad oggi ha indossato solamente due maglie, quella del Trabzonspor, dove è cresciuto calcisticamente, e quella della Nazionale turca. Omur, da vero predestinato, ha fatto il suo esordio in prima squadra da giovanissimo, a soli 16 anni il 12 gennaio 2016.

E’ un calciatore non certo dotato di un grande fisico (168 cm x 62 kg) ma ha un’ottima tecnica e velocità. Omur sostiene di ispirarsi ad Andres Iniesta ma in patria lo hanno paragonato ad Hagi, Emre Belozoglu e Messi, anche per via del suo mancino.

L’ultima stagione, anche a causa di un problema al menisco, è cominciata, praticamente, solo a marzo. Tra coppa e campionato ha così totalizzato 21 presenze, andando a segno quattro volte e realizzando anche tre assist.

Omur – come riporta Transfermarkt – ha giocato soprattutto come centrocampista di destra (19 presenze, 3 gol e 2 assist). Una presenza anche come centrocampista (1 gol) e trequartista (1 assist).

