Calciomercato Milan, Miranchuk vuole i rossoneri: nuova offerta

Il Milan continua ad essere sulle tracce di Miranchuk. Il centrocampista, corteggiato dall’Atalanta, vuole indossare la maglia rossonera. Le ultime sulla trattativa

Aleksey Miranchuk è un obiettivo concreto del Milan. In Russia sono certi, i rossoneri sono pronti a presentare una nuova offerta per battere la concorrenza, oggi rappresentata soprattutto dall’Atalanta.

Nelle ore scorse ore si sono fatte insistenti le voci che vorrebbero i bergamaschi in forte pressing sul centrocampista russo ma il portale SportRBC sostiene che la proposta di 10 milioni di euro non può bastare e che i rossoneri siano in vantaggio nella corsa al 24enne.

Miranchuk vuole giocare nel Milan e i rossoneri rappresentano dunque la sua priorità. Il sito riporta di fonti vicine ai russi. Fonti che sostengono inoltre che anche la Roma sia interessata al giocatore ma al momento i giallorossi non avrebbero presentato alcuna offerta.

La Lokomotiv Mosca, proprietaria del cartellino del centrocampista, vorrebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L’inserimento di Laxalt, valutano 10-12 milioni dai rossoneri, potrebbe aiutare a sbloccare la trattativa.

