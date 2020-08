Calciomercato Milan, colpo Omur: i dettagli della trattativa

Il Milan ha avanzato una prima offerta al Trabzonspor per Abdülkadir Ömür.

Il Milan ha messo nel mirino Abdülkadir Ömür, centrocampista turco in forza al Trabzonspor. Il classe 1999, accostato nelle ultime ore ai rossoneri, in patria è considerato uno dei migliori talenti in circolazione. Come scrive il Corriere dello Sport, secondo i media locali la dirigenza meneghina avrebbe già avanzato una prima offerta rispedita al mittente dal club turco.

A confermare tutto è stato il suo agente George Gardi ai microfoni di tmw: “Omur disegna calcio, è un giocatore che trasmette emozioni. E’ un trequartista con tecnica impressionante, capitano del Trabzon. Stravedo per lui, può fare una carriera importante. Non è solo un talento, un giocatore, ma un simbolo. È come se in Italia stessimo parlando di uno del valore di Baggio, Totti, Del Piero. Portarlo via non è semplice e lo ha detto anche il Presidente del Trabzonspor: sono state rifiutate offerte importanti per lui in questo mercato”.

Il Milan non è l’unico club italiano interessato ad Abdülkadir Ömür. Tra i club italiani interessati a questo talento cristallino spicca anche il nome dell’Atalanta. Il ragazzo che a soli 11 ha esordito con il Trabzonspor è riuscito a catturare l’attenzione di molti top club europei e il club turco non intende lasciarlo partire a somme inferiori a 25 milioni di euro. Infatti, secondo il Corriere dello Sport la prima offerta rossonera era di 20 milioni di euro.

