Milan, futuro Reina: proseguono i contatti con il Valencia

Pepe Reina è tornato dal prestito dall’Aston Villa, ma potrebbe lasciare nuovamente il Milan. Sul portiere spagnolo c’è l’interesse del Valencia.

Il Valencia vuole Pepe Reina. Il club spagnolo non molla il pressing sul portiere rossonero che potrebbe sostituire il partente Cillesen, destinato al ritorno all’Ajax. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, proseguono in maniera incessante i dialoghi tra l’agente di Reina e il Valencia per trovare la quadra economica giusta e convincere l’ex Napoli.

Reina accetterebbe di tornare in patria, dopo le esperienze in Serie A e Premier League e la soluzione Valencia potrebbe essere ideale. Il Milan non ha ancora deciso se cederlo o meno, ma nel caso in cui partisse la società risparmierebbe sei milioni lordi di ingaggio. Il Milan e Reina dovrebbero optare per una rescissione consensuale. Nel caso in cui lo spagnolo lasciasse i rossoneri, potrebbe tornare Asmir Begovic.

