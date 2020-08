Milan, pressing su Oscar: in pole c’è il Getafe

Il Milan continua a pensare a Oscar Rodriguez Arnaiz, centrocampista del Real Madrid nell’ultima stagione al Leganes. In pole per il giocatore c’è sempre il Getafe.

Il Milan continua a vagliare diversi profili per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. Secondo quanto riferisce la radio spagnola Cadena Ser, i rossoneri starebbero ancora monitorando la situazione legata a Oscar Rodriguez Arnaiz. Il club di Via Aldo Rossi non è ancora pienamente convinto dell’operazione e resta alla finestra in attesa di capire se e quando affondare il colpo.

Al momento in pole per lo spagnolo c’è il Getafe, pronto a offrire 10 milioni più il 50 % sulla futura rivendita al Real Madrid, detentore del cartellino. I blancos però non si muovono dai 20 milioni. Nelle ultime settimane si era fatto vivo anche il Villarreal, ma avrebbe deciso di abbandonare la trattativa. Sullo sfondo resta anche lo Schalke 04.

DONNARUMMA: SI COMPLICA IL RINNOVO