Sportmediaset – Ibrahimovic-Milan, il sì tra 48 ore

Le ultime news da Sportmediaset sul rinnovo tanto atteso e discusso di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese entro lunedì firmerà.

Stallo per l’operazione rinnovo tra Milan e Zlatan Ibrahimovic. Gli aggiornamenti di Sportmediaset parlano di alcun incontro previsto per la giornata odierna.

Tutto fermo, ma si va a passi lenti verso la firma dello svedese. C’è ancora differenza tra domanda e offerta: Mino Raiola chiede ancora 7,5 milioni netti per prolungare con il Milan, il club rossonero risponde con la solita proposta da 5 milioni fissi più bonus.

Regna l’ottimismo per il rinnovo di Ibra. Infatti lo svedese non avrebbe ricevuto altre proposte all’altezza nelle ultime settimane, dunque il Milan sembra correre da solo per assicurarsi ancora le prestazioni del classe ’81.

Tra 48 ore dovrebbe arrivare dunque la fumata bianca. L’intenzione generale è quella di fare in modo che Ibrahimovic sia presente, con tanto di contratto prolungato, al raduno di lunedì 24 agosto a Milanello.

Intanto il progetto futuro del Milan continua a convincere l’attaccante. La squadra si formerà attorno alla sua leadership, come ammesso anche da mister Pioli. Inoltre Ibra ha già dato parere positivo sui due prossimi colpi in entrata: Serge Aurier e Tiemoué Bakayoko, entrambi rinforzi apprezzati dall’attaccante.

LEGGI ANCHE -> IL PROGRAMMA DA LUNEDI’ A MILANELLO