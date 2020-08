Sky – Rinnovo Ibrahimovic: si può chiudere nel week-end

Il Milan ufficializzerà probabilmente il rinnovo di Ibrahimovic nel week-end. Si dovrebbe chiudere a metà strada tra i 7,5 milioni richiesti dal giocatore e i 5 milioni offerti dal Milan.

Il girone di ritorno del Milan ha avuto i connotati di Zlatan Ibrahimovic. Prestazioni altisonanti che hanno convinto i rossoneri a puntare ancora sullo svedese. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la trattativa per il rinnovo dovrebbe chiudersi nel week-end, con la gioia di entrambe le parti. Il Milan è stato rivitalizzato da Ibrahimovic e Ibrahimovic ha trovato una nuova giovinezza al Milan, per questo tutti volevano che si concretizzasse la permanenza dell’ex PSG in rossonero.

L’accordo dovrebbe essere raggiunto attorno ai 6 milioni di euro, a metà strada tra i 7,5 milioni di euro richiesti da Ibrahimovic, assistito da Mino Raiola e i 5 milioni offerti dal Milan.

