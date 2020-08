Milan, Nocerino potrebbe tornare | Ecco il ruolo

Possibile ritorno al Milan per Antonio Nocerino, il centrocampista che ad inizio anni 2010 ha fatto cose egregie in maglia rossonera.

Antonio Nocerino torna al Milan. L’ex centrocampista rossonero ha dialogato nei giorni scorsi con il club di via Aldo Rossi, per un possibile rientro nei ranghi.

Secondo l’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, Marco Sommella e Giacomo Petralito, ovvero i due rappresentanti di Nocerino, hanno avuto un colloquio con la dirigenza del Milan.

Nocerino potrebbe essere chiamato a Milanello per allenare una delle formazioni giovanili rossonere. In questo momento l’ex calciatore guida l’Under 15 dell’Orlando City, ma potrebbe liberarsi per svolgere il medesimo compito nel Milan.

Un gradito ritorno per Nocerino, che con la maglia del Milan vanta 74 presenze e 12 reti in Serie A. Inoltre ritroverebbe a Milanello Zlatan Ibrahimovic, ex compagno di squadra grazie al quale è divenuto uno dei centrocampisti più prolifici della stagione 2011-2012.

