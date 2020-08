Tuttosport – Bakayoko vuole solo il Milan: rifiutati altri club

Tiemoué Bakayoko vuole solo il Milan. Il centrocampista francese ha rifiutato altre destinazioni ed è in pressing sul Chelsea affinché abbassi le pretese economiche per la sua cessione.

Tiemoué Bakayoko è irremovibile nelle proprie convinzioni: vuole solo il Milan. Il centrocampista francese aspetta che il Chelsea abbassi le pretese economiche e gli consenta di tornare dove aveva ben figurato nella stagione 2018/2019. Secondo quanto riferisce Tuttosport, Bakayoko avrebbe rifiutato tutte le altre possibili destinazioni, anche in Premier League. È lo stesso giocatore a chiedere al Chelsea di accontentarlo e lasciarlo partire.

I londinesi al momento sono più irremovibili di Bakayoko e continuano a volere 30 milioni, per rientrare almeno parzialmente dei 40 milioni sborsati per acquistarlo dal Monaco nel 2017. Il Milan non vuole spendere più di 20-22 milioni, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza.

