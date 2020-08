Calciomercato Deulofeu: “Il Milan un’opzione. Serve un accordo”

Parla Gerard Deulofeu. L’attaccante spagnolo è stato accostato al Milan negli ultimi giorni: ecco le sue dichiarazioni a Radio Onda Cero, al programma El Transitor

Gerard Deulofeu nelle ultime settimane è tornato in orbita Milan. L’attaccante spagnolo, rimasto nei cuori dei tifosi rossoneri, può davvero far ritorno in Italia dopo la retrocessione in Championship del suo Watford.

A confermarlo è stato lo stesso giocatore ex Barcellona ai microfoni di Radio Onda Cero: “Il Milan è una opzione per il mio futuro – ammette Deulofeu – Sono stato veramente felice lì, ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia. Anche andare in Spagna è un’opzione, così come altri club di Premier, ma primo di tutto serve un accordo per lasciare il Watford”.

