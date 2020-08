Calciomercato Milan, Aurier sempre più vicino: Elliott frena

Il Milan stringe i tempi per portare Serge Aurier in rossonero. Sul piano economico la quadra è stata trovata, ma spetta a Elliott l’ultima parola. Il fondo americano è ancora poco convinto dell’operazione.

Serge Aurier è il primo nome sulla lista della dirigenza del Milan per il ruolo di terzino destro. Il club rossonero aspetta di cedere Davide Calabria per poi chiudere l’operazione. Sul piano economico sembra davvero tutto fatto, ma il freno arriva dalla proprietà. Elliott non sembra ancora convinta del giocatore, non sul piano tecnico, ma sulla possibilità che l’ivoriano si sposi al meglio nei dettami del progetto tecnico rossonero.

Aurier ha 28 anni ed è nel pieno della maturità calcistica e porterebbe anche quell’esperienza in più che non guasta mai. Elliott però deve ancora decidere perché considera eccessivo un investimento di 20 milioni, troppo esoso per un giocatore che supera ampiamente i 25 anni, limite societario per la valorizzazione dei giocatori. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Elliott comunicherà la sua decisione a breve, dando il via libera oppure negando l’arrivo di Aurier al Milan.

