Calciomercato Milan, ecco i sostituti di Biglia e Bonaventura

Il Milan guarda al mercato per sostituire Biglia e Bonaventura. I due calciatori non rinnoveranno: Bakayoko e Miranchuk sono pronti a prendere il loro posto

Maldini e Massara sono chiamati a sostituire Lucas Biglia e Jack Bonaventura. I due esperti calciatori non rinnoveranno i contratti, che scadranno a fine mese. Il nome caldo per la mediana – non è più un segreto – è quello di Bakayoko.

Il francese, tornato al Chelsea dopo l’esperienza al Monaco, è desideroso di vestire nuovamente la maglia rossonera. E’ il profilo ideale per giocare nel ruolo di mediano insieme a Kessie o Bennacer. A completare il reparto dei centrocampisti centrali sarà quasi certamente Pobega, che tanto bene ha fatto al Pordenone.

Serve, come detto, un calciatore che rafforzi la trequarti con l’addio di Bonaventura. L’idea, che sta prendendo piede, è quella di portare a Milano Aleksey Miranchuk. Il russo classe 1995 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma la Lokomotiv Mosca continua a valutarlo una 20ina di milioni.

I rossoneri – come raccontato nelle scorse ore – sembrano essere in vantaggio sul giocatore. L’inserimento del cartellino di Laxalt, profilo gradito alla Lokomotiv, potrebbe favorire la trattativa ma attenzione all’Atalanta che lo vede come il perfetto sostituto di Ilicic. Miranchuk, mancino di piede, gioca prevalentemente come trequartista ma può agire anche sulla destra.

