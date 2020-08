Calciomercato Milan, futuro Calabria: il Betis insiste

Ultime info su Davide Calabria e sul suo possibile futuro altrove. La Spagna chiama, il Milan intanto ha reso noto il suo prezzo.

Il Betis Siviglia fa sul serio per Davide Calabria. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport, che ha confermato le recenti voci che accostano il terzino italiano alla Liga spagnola.

Il Milan ha fatto sapere da tempo di essere pronto ad ascoltare tutte le offerte in arrivo per Calabria. L’intenzione dei rossoneri è quella di monetizzare con la sua eventuale cessione e accogliere, al suo posto, un esterno destro di difesa di maggiore qualità ed esperienza.

Il Betis come detto ci prova, intanto il Milan ha reso noto il prezzo del cartellino di Calabria. Serviranno almeno 13-15 milioni di euro per ottenere il via libera a trattare con il classe ’96.

In questo caso il club rossonero otterrebbe una plusvalenza niente male, visto che Calabria è un elemento a ‘costo zero’, essendo cresciuto nel settore giovanile del Milan.

Si attendono dunque mosse da Siviglia, mentre Paolo Maldini e compagnia continuano a tenere in caldo le trattative per Aurier e Dumfries, i due terzini sondati per sostituire proprio Calabria.

LEGGI ANCHE -> IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI DEL MILAN