Amichevoli, salta Milan-Monza: il programma

Saltata l’idea di un derby tutto lombardo in amichevole tra Milan e Monza. Ecco qual è il programma estivo dei rossoneri.

Da lunedì il Milan tornerà a radunarsi e comincerà a preparare la stagione sportiva 2020-2021. In programma ovviamente anche alcune amichevoli precampionato, come da prassi.

Secondo le informazioni di Tuttosport, è saltata l’idea del derby tutto lombardo tra Milan e Monza, da disputarsi nel mese di settembre. Si era parlato di questa amichevole, una sorta di amarcord per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Ma pare non vi siano i presupposti per svolgerla.

La prima sgambata stagionale dei rossoneri dovrebbe avvenire a Milanello (o dintorni) contro il Novara, altro club ‘amico’. Previste in generale almeno tre amichevoli prima dell’avvio della stagione. Possibile anche un incontro internazionale, con tanto di trasferta estera per Pioli e compagnia. Ma tutto dipenderà dalla situazione dei contagi a livello europeo.

