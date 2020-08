RAI – Thiago Silva, la sua priorità è il Milan

Ultime news sul futuro di Thiago Silva: il difensore lascerà il PSG e ha già resa nota la sua scelta in caso di ritorno in Italia.

Dopo la finalissima di Champions League di domenica prossima, il contratto di Thiago Silva con il PSG scadrà ufficialmente e definitivamente.

Da quel momento in poi Thiago sarà libero di trovarsi una nuova squadra. La volontà del brasiliano non è quella di tornare in patria, ma di accettare una sfida importante sempre nel continente europeo, magari valutando un ritorno in Serie A.

Le ultime news le ha date oggi Paolo Paganini, giornalista e analista di calciomercato di RAI Sport. Secondo le sue informazioni l’opzione Milan resterebbe viva: “Per Thiago Silva la priorità resta il Milan. Se dovesse tornare in Italia preferirebbe giocare ancora con la maglia rossonera”.

Paganini dunque allontana l’opzione Fiorentina, che secondo alcuni media è in pole per ingaggiare Thiago Silva, tornando invece a parlare di Milan come soluzione migliore possibile.

L’impressione è che i rossoneri debbano ancora fare chiarezza. Riportare Thiago a Milanello sarebbe un altro colpaccio da 90, come fu il ritorno di Ibrahimovic a gennaio scorso. Ma ci sono valutazioni economiche ed anagrafiche da fare, visto che la proprietà Elliott non appare convinta ad investire su un classe 1984.

Nelle prossime settimane se ne saprà di più. Ma prima di domenica il difensore e capitano del PSG è concentrato solo a sollevare la prima Champions della sua carriera.

