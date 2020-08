Napoli, Petagna posititvo al Covid

Altro calciatore di Serie A risultato positivo al Covid-19. Si tratta dell’ex milanista Andrea Petagna, che giocherà nel Napoli il prossimo campionato.

Continua a circolare il temuto virus Covid-19 e continuano anche i contagi tra i calciatori di Serie A. La notizia dell’ultima ora riguarda l’ex milanista Andrea Petagna.

L’attaccante del Napoli è infatti risultato positivo al test del tampone. Petagna si è sottoposto a tali controlli dopo la positività di suo fratello. Come annunciato dal club partenopeo, l’ex Milan è asintomatico ma è già stato posto in stato di quarantena, come da prassi.

Si tratta dell’ennesimo caso nel calcio italiano negli ultimi giorni. Ieri sono state ufficializzate le positività del romanista Mirante e di tre elementi della rosa del Cagliari.

