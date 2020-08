Calciomercato Milan – Conferme su Begovic: può restare

Asmir Begovic sempre più vicino alla permanenza nel Milan anche per la prossima stagione: sarà lui il vice-Donnarumma?

Arrivano conferme sul fronte portieri. In attesa del rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il Milan sta valutando seriamente anche la permanenza di Asmir Begovic.

I rossoneri infatti sono pronti a lasciare libero Pepe Reina, sempre più vicino al trasferimento al Valencia. Dopo di che la squadra di Stefano Pioli dovrebbe chiedere ufficialmente al Bournemouth il cartellino di Begovic, uomo designato ad essere ancora il secondo portiere del Milan.

Begovic ha convinto la società e lo staff tecnico rossonero negli scorsi mesi. Un portiere d’esperienza, pronto a scendere in campo quando serve. Il classe ’87 dunque è in pole per sostituire definitivamente Reina come numero 12 del Milan per la stagione 2020-2021.

Visto il contratto in scadenza a giugno 2021, il Milan proverà a chiedere lo svincolo di Begovic dal Bournemouth. Ma non è escluso un rinnovo del prestito per altri dodici mesi.

LEGGI ANCHE -> IBRAHIMOVIC, LE CIFRE DEL RINNOVO