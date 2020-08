Dalla Spagna – Reina al Valencia, ci siamo: rescinde col Milan

Dalla Spagna riportano che Pepe Reina ha raggiunto l’accordo con il Valencia. Il Milan è pronto a lasciarlo partire a parametro zero.

Pepe Reina ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito all’Aston Villa. Il portiere spagnolo ora potrebbe rientrare in patria, con il Valencia che è pronto ad accoglierlo. Secondo quanto riferisce il quotidiano iberico AS, Reina ha già trovato l’accordo con i castigliani. Si attende la cessione del portiere Cillesen da parte del Valencia, destinato all’Ajax.

I rossoneri non si oppongono alla cessione e risparmierebbero circa 6 milioni di euro lordi a stagione. La società ha già fatto sapere che sarebbe pronta a liberare il portiere a parametro zero, in modo tale da favorire l’addio. Il Milan a questo punto potrebbe pensare di richiamare Asmir Begovic come secondo di Donnarumma, dopo che l’estremo difensore bosniaco aveva già ricoperto tale ruolo proprio dallo scorso gennaio.

