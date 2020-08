Calciomercato Milan, ultime su Milenkovic: ecco il prezzo

Nikola Milenkovic è il primo obiettivo per la difesa del Milan. La Fiorentina fissa il prezzo e continua a chiedere 40 milioni di euro senza contropartite.

Nikola Milenkovic si rivela un obiettivo di mercato più complicato del previsto per il Milan. La Fiorentina è un ostacolo duro in fase di trattativa e chiede 40 milioni di euro senza contropartite tecniche. Come riporta Tuttosport, il club rossonero contava di inserire Lucas Paquetà nella trattativa per il difensore serbo, ma dovrà cambiare la propria strategia.

Il Milan gode di ottimi rapporti con l’agente Fali Ramadani e il giocatore gradirebbe trasferirsi in rossonero, ma la Fiorentina continua a fare muro. La società di Via Aldo Rossi sostiene che le richieste del club viola siano troppo elevate e nel caso in cui non scendessero sarebbe costretta a virare su altri obiettivi di mercato che possa giocare – possibilmente – sia centrale che terzino destro.

BIGLIA AL TORINO: ACCORDO

Alex Baldarelli