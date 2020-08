Coronavirus, altro positivo: è Boga del Sassuolo

Jeremie Boga è risultato positivo al coronavirus. L’esterno ivoriano del Sassuolo è il quinto caso nel nostro campionato

In Italia continuano ad aumentare i casi di persone positive al coronavirus. Ad essere colpita dal covid è anche la Serie A, dove cinque giocatori hanno riscontrato la positività al virus.

Dopo il secondo portiere della Roma, Antonio Mirante, Andrea Petagna del Napoli e i tre giocatori del Cagliari, anche il Sassuolo è stato colpito dal covid-19. La squadra emiliana non è nuova a questo tipo di situazioni, in quanto anche nel lockdown alcuni giocatori neroverdi erano positivi al covid.

L’ultimo caso di coronavirus nel nostro campionato è quello di Jeremie Boga. L’esterno offensivo ivoriano al rientro dalle vacanze, dopo essersi sottoposto agli esami clinici ha riportato la positività al covid.

Stando a quanto riferito dalla società neroverde, Boga è “asintomatico e non è entrato in contatto con nessun altro tesserato. Al momento si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti”.

KRUNIC E LA CHIAMATA DEL MILAN: IL RACCONTO A MILAN TV