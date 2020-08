Rinnovo Ibrahimovic, firma in arrivo! I dettagli

Buone notizie sul fronte rinnovo per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese del Milan sembra sempre più vicino alla firma ufficiale.

Ci siamo! Zlatan Ibrahimovic ed il Milan sembrano ormai ad un passo dall’accordo per il rinnovo contrattuale.

Una delle telenovele dell’estate sta dunque per concludersi con una provvidenziale fumata bianca. Ibra avrebbe detto sì, con l’ausilio dell’agente Mino Raiola, all’ultima proposta contrattuale del club rossonero.

Un accordo da 6 milioni netti per la stagione 2020-2021. Ibrahimovic approva e, anche per mancanza di alternative valide, è pronto a siglare il rinnovo che lo legherà ancora per un anno al suo Milan.

Il portale Calciomercato.it scommette che, una volta limati gli ultimissimi dettagli del contratto, il Milan annuncerà il rinnovo di Ibra entro 3-4 giorni. L’idea è di farlo in tempo per lunedì 24 agosto, giorno del raduno a Milanello e dell’inizio delle visite mediche di rito.

Ottimismo dunque giustificato: Ibrahimovic resterà al Milan e sarà ancora il fulcro del progetto tecnico di mister Stefano Pioli.

