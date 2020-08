Ibrahimovic sui social: nuovo messaggio sul rinnovo? | FOTO

In attesa della decisione definitiva sul rinnovo di contratto, Zlatan Ibrahimovic ha postato sui social un messaggio dal significato enigmatico: “I was born in the dark”.

Sono giorni frenetici per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. In questo fine settimana dovrebbe arrivare il sì definitivo per il prolungamento di contratto di un’altra stagione. Nel frattempo, lo svedese ha postato sui social un messaggio enigmatico che potrebbe essere un segnale legato proprio alla situazione contratto.

“Sono nato nell’oscurità“, il messaggio di Ibrahimovic. Un segnale che lascia intendere quanto la questione sia ancora tutta da definire, un ottimismo mediatico che sembra non trovare, per il momento, riscontro nei fatti. Per il momento, Ibrahimovic preferisce restare nell’ombra, è importante attendere per capire se veramente lo svedese sarà la punta di diamante del Milan della prossima stagione.

I was born in the dark pic.twitter.com/ZjlEXL8Nuh — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 20, 2020

