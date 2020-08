Pato, futuro in Italia: vuole tornare

Vuole solo l’Italia Alexandre Pato: l’ex attaccante del Milan lascerà il Brasile e punta a giocarsi le proprie carte in Serie A.

Non solo Thiago Silva o Gerard Deulofeu. Un’altra vecchia conoscenza del Milan è pronta e vogliosa di ritornare a calcare i campi di Serie A.

Secondo quanto scritto da Gianlucadimarzio.com, Alexandre Pato vuole assolutamente l’Italia. La sua terza avventura in Brasile è terminata, dopo un’ottima stagione con la maglia del San Paolo.

L’addio ai paulisti però è cosa già scritta. Pato a quasi 31 anni vuole una nuova sfida, possibilmente proprio nel campionato italiano, dove si è fatto conoscere a livello mondiale con la maglia numero 7 del Milan.

Oggi Pato sembra non soffrire più dei tanti problemi muscolari che lo hanno frenato nel momento migliore della sua carriera, come nel 2013 quando lasciò i rossoneri dopo l’ennesimo stop fisico.

Difficile capire se il sogno del ‘Papero’ sarà realizzabile o meno. Intanto Pato si propone ai club italiani, volendo anche al Milan stesso. Ma ad oggi non sembra che la squadra di Stefano Pioli abbia bisogno di un calciatore come lui. In questo caso l’effetto amarcord non dovrebbe avere successo.

