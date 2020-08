Chiesa, la Fiorentina studia il rinnovo: Milan alla finestra

La Fiorentina ha in mente un rinnovo di contratto per Federico Chiesa con l’inserimento di una clausola rescissoria. Il Milan attende sviluppi per vedere se c’è la possibilità di inserirsi.

Federico Chiesa è uno degli obiettivi del Milan per la prossima stagione. Stefano Pioli gradisce particolarmente l’esterno della Fiorentina e lo vede come uomo ideale per il ruolo di ala destra.

Il club viola non si arreso e vuole trattenerlo. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, la società gigliata è pronta a offrire un rinnovo di contratto al giocatore, inserendo una clausola rescissoria fissata a 70 milioni di euro. Un segnale che sta a significare che Chiesa non è in vendita e chi vuole acquistarlo deve versare una cospicua somma, senza contropartite.

Il Milan al momento è concentrato su altri obiettivi e sembra poco propenso a voler sborsare una cifra così importante per Chiesa, nonostante lo reputi un giocatore di altissimo valore.

MILAN, AURIER A UN PASSO