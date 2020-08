Calciomercato Milan – Galliani insiste: vuole Maldini

Il Monza di Galliani e Berlusconi continua a seguire il giovanissimo Daniel Maldini. Possibile esperienza in prestito per lui.

Continua il lavoro di Adriano Galliani come dirigente del Monza. L’obiettivo dell’ex amministratore delegato del Milan è quello di costruire una squadra abile a far bene in Serie B ed ambire subito alla promozione.

Tra gli obiettivi di mercato del Monza c’è anche uno dei maggiori talenti di casa Milan. I brianzoli vogliono ottenere il prestito di Daniel Maldini, attaccante esterno cresciuto nel settore giovanile di Milanello.

Il classe 2001, figlio d’arte, piace molto a Galliani. Già a luglio scorso il Monza aveva tentato un primo approccio per ottenere il sì dei rossoneri.

Un anno in prestito in Serie B potrebbe aiutare Maldini junior a maturare, per poi ripresentarsi tra un anno a Milanello con maggiore esperienza e qualità tecnica.

