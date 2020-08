Calciomercato Milan, Ibra sempre più vicino: le ultime

Milan e Zlatan Ibrahimovic sempre più vicini: la distanza economica tra le parti si è ridotta. Ecco cosa serve per la fumata bianca

C’è ancora Zlatan Ibrahimovic a tenere banco sulle pagine dei quotidiani sportivi in edicola stamani dedicate al Milan. Le parti lavorano ad oltranza per riuscire a raggiungere un accordo entro lunedì, quando la squadra si ritroverà a Milanello per dar via alla stagione. Una stagione che non può non cominciare senza lo svedese.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, edicola stamani, nelle ultime ore c’è stato un ulteriore avvicinamento: cresce così la fiducia con la fumata bianca sempre più vicina. Mancano davvero gli ultimi dettagli, con i bonus che alla fine risulteranno decisivi.

L’offerta, da parte del Milan, è stata così migliorata, arrivando a sei milioni di euro, con Ibra, volato in Svezia in attesa di novità, che sarebbe sceso a sette. La distanza si sarebbe dunque ridotta. Un ultimo piccolissimo sforzo per far sì che tutti siano davvero contenti: dal Milan a Ibrahimovic, passando per i tifosi. Già oggi potrebbe essere il giorno della svolta.